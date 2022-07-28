Son Dakika
Afyonsporlu futbolcuların performans testleri yapıldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken çalışmaları çerçevesinde futbolcuların performans testleri yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 28.07.2022, 11:37
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken çalışmaları çerçevesinde futbolcuların performans testleri yapıldı.
Mor beyazlı ekipte yeni sezon hazırlıkları dolu dizgin devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde futbolculara performans testleri yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kuvvet ve laktat dayanıklılık testlerine futbolcular gruplar halinde katıldı.
Öte yandan, takımın yeni transferleri de takımla çalışmalarına başladı.