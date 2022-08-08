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Afyonsporlu futbolculara beslenme eğitimi verildi
Afyonsporlu futbolculara uzman diyetisyen tarafından beslenme konulu eğitim verildi.
AFYONKARAHİSAR 08.08.2022, 10:21
Afyonsporlu futbolculara uzman diyetisyen tarafından beslenme konulu eğitim verildi.
Uzman Diyetisyen Betül Akçakaya tarafından oyunculara beslenme konulu eğitim semineri verildi. Kulüp binasında verilen eğitim seminerinde, Akçakaya oyunculara günlük yaşantılarında, maç öncesi ve maç sonrası beslenmelerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi.