banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Afyonspor’da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu.

AFYONKARAHİSAR 18.07.2022, 15:08
Afyonspor’da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’da yeni teknik heyetteki isimler belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, takımın yeni teknik heyetinin Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Yardımcı Antrenör Cemalettin Cengiz, Kaleci Antrenörü Volkan Erten, Atletik Performans Antrenörü Barış Düzen, Maç ve Performans Analizi Antrenörü Ercan Bayrak ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Zafer Çoban isimlerinden oluştuğu belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu