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Afyonspor’da, Somaspor maçı hazırlıkları başladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına başladı.
AFYONKARAHİSAR 14.12.2022, 14:01
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mor beyazlı ekip iki günlük iznin ardından hafta sonu evinde ağırlayacağı Somaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. Gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.