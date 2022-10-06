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Afyonspor’da düşüş devam ediyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla düşüşünü sürdürüyor.
AFYONKARAHİSAR 06.10.2022, 12:25
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla düşüşünü sürdürüyor.
Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı karşılaşmada aldığı yenilgiyle Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Ardından Afyonspor ligin 7. haftasında yine kendi evinde konuk ettiği Amedspor ile 2 penaltı kaçırarak 1-1 berabere kaldı. Jetler, son olarak ise dün İstanbul ekibi Esenler Erokspor’e konuk oldu. Mor beyazlı ekip rakibi karşısında 5-1’lik gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü.