Afyonspor’da düşüş devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ardı ardına aldığı başarısız sonuçlarla düşüşünü sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı karşılaşmada aldığı yenilgiyle Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Ardından Afyonspor ligin 7. haftasında yine kendi evinde konuk ettiği Amedspor ile 2 penaltı kaçırarak 1-1 berabere kaldı. Jetler, son olarak ise dün İstanbul ekibi Esenler Erokspor’e konuk oldu. Mor beyazlı ekip rakibi karşısında 5-1’lik gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrılarak düşüşünü sürdürdü.