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Afyonspor, zorluk deplasmanın hazırlıklarını tamamladı
Afyonspor, yarın karşılaşacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.
AFYONKARAHİSAR 26.11.2022, 13:18
Afyonspor, yarın karşılaşacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.
TFF. 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor’a konuk olacak. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Mor beyazlı ekip saat 14.00’de başlayacak maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.