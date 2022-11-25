Afyonspor zorlu deplasmanın hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin 16. haftasında Isparta 32 Spor’a konuk olacak. Mor beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenmanda futbolcularının morallerinin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolculara dayanıklılık testide yapıldı.