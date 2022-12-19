Afyonspor zirve yolunda ciddi yara aldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırladığı Somaspor’a yenilerek eline geçen önemli fırsatı değerlendiremedi.

Mor beyazlı ekip ligin 19. hafta karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Somaspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu skorun ardından ligde 5. sırada bulunan Afyonspor 8. sıraya gerileyerek zirve yolunda önemli bir yara aldı.

Öte yandan, Afyonspor ligin 20. haftasında Nazilli Belediyespor’u konuk edecek.