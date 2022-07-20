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Afyonspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gün aşırı gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2022, 11:27
Afyonspor yeni sezona çift antrenman ile hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gün aşırı gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Gün aşırı sabah ve akşam çift antrenman yapan jetlerde morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanlar ardından yapılan düz koşu ve şut çalışması ile sona eriyor.

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