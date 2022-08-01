banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

AFYONKARAHİSAR 01.08.2022, 13:34
Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Mor beyazlı ekip Afyon’da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Afyonspor’un üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Perşembe günü Afyon’da toplanarak çalışmalarına devam edeceği ve 7 Ağustos’ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri’ye gideceği belirtildi.

Yorumlar (0)
31°
açık