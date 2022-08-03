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Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

AFYONKARAHİSAR 03.08.2022, 13:52
Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Mor beyazlı ekip Afyon’da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını geçtiğimiz 31 Temmuz da tamamladı. Afyonspor’un üç günlük iznin ardından yarın Afyon’da toplanarak çalışmalarına devam edecek ve 7 Ağustos’ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri’ye gidecek.

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