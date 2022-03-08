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Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı
Afyonspor yarın oynanacak Somaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
AFYONKARAHİSAR 08.03.2022, 15:33
Afyonspor yarın oynanacak Somaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Mor beyazlı ekip yarın evinde ağırlayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşma saat 14.00’de Zafer Stadyumu’nda oynanacak.