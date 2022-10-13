Afyonspor, Tarsus’a konuk olacak

Afyonspor hafta sonu oynayacağı Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının 21 kişilik kamp kadrosu belli olurken, mor beyazlı ekip kadroyla çalışmalarını sürdürdü.

TFF 2. Lig’in 10. haftasında Afyonspor, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Mor beyazlı ekip 21 kişilik maç kadrosu ile çalışmalarını sürdürürken, karşılaşma için yarın Tarsus’a gidecekleri öğrenildi. Maç 15 Ekim Cumartesi günün Tarsus’ta oynanacak ve karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.