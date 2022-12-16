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Afyonspor, Somaspor’dan 3 puanı koparmak istiyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Somaspor maçını kazarak ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
AFYONKARAHİSAR 16.12.2022, 10:12
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Somaspor maçını kazarak ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
Mor beyazlı ekip ligin 19. haftasında kendi evinde ligin 10. sırasında bulunan Somaspor’u konuk edecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürüyor. Afyonspor kendi evinde oynayacağı maçı kazanarak ligde bulunduğu 6. sıradan üst sıralara tırmanmak istiyor.