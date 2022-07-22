Afyonspor, Şiyar Kepir’i kadrosuna dahil etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Afyonspor, 23 yaşındaki Şiyar Kepir’i kadrosuna dahil etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklarına devam ettiren Afyonspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mor beyazlı ekip bu çerçevede Şanlıurfaspor’da top koşturan 23 yaşındaki ön libero-stoper oyuncusu Şiyar Kepir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kepir’in önümüzdeki günlerde takımla antrenmana çıkması bekleniyor.