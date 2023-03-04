Son Dakika
Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşini 2 kez kaçıran tutuklu muhtara 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı seyircisiz oynanacak
Afyonspor’dan yapılan açıklamada bu hafta sonu oynanacak Sivas Belediyespor maçının PFDK’dan gelen ceza nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.
AFYONKARAHİSAR 04.03.2023, 11:33
Afyonspor’dan yapılan açıklamada bu hafta sonu oynanacak Sivas Belediyespor maçının PFDK’dan gelen ceza nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca (PFDK) kulübümüze verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle Pazar günü (yarın) oynayacağımız Sivas Belediyespor maçına seyirci alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.