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Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.

AFYONKARAHİSAR 24.09.2022, 13:00
Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.

Mor beyazlı 21 kişiden oluşan futbolcu kafilesi ve teknik heyetle birlikte kentte ayrıldı. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak Afyonspor’da hesaplar sahadan galip ayrılıp ligde üst sıralara tırmanmak üzerine yapılıyor.

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