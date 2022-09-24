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Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.
AFYONKARAHİSAR 24.09.2022, 13:00
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için kentten ayrıldı.
Mor beyazlı 21 kişiden oluşan futbolcu kafilesi ve teknik heyetle birlikte kentte ayrıldı. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak Afyonspor’da hesaplar sahadan galip ayrılıp ligde üst sıralara tırmanmak üzerine yapılıyor.
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