Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig’in 25. haftasında kendi evinde Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Kocatepe Spor Kompleksinde hazırlıklarını sürdüre jetler idmanı teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi.