banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Korsan servise geçit yok
Korsan servise geçit yok
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti

Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

AFYONKARAHİSAR 14.07.2022, 11:00
Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Afyonspor kulüp yönetimi yeni sezonda ilk iş olarak teknik direktör değişikliğine gitti. Koray Palaz ile el sıkışan Afyonspor’da yeni sezonun ilk antrenmanı bayram izninin ardından Kocatepe Spor Kompleksinde yapıldı. Antrenmanda yeni sezonun flaş transferlerinden Olcay Şahan’da katıldı. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu