Afyonspor, PFDK’ya sevk edildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz haftalarda oynanan Batman Petrol Spor karşılaşmasından yaşananlardan dolayı PFDK’ya sevk edildi.

4 Şubat 2023 tarihinde Afyon’da oynanan Afyonspor- Batman Petrol Spor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, 6 futbolcumuzun sarı kart görmesi ve Afyonspor Teknik Direktörü Koray Palaz’ın sportmenliğe aykırı hareketi iddialarıyla mor beyazlı ekip Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Afyonspor ile birlikte Batman Petrol Spor’un da PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.