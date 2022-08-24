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Afyonspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

AFYONKARAHİSAR 24.08.2022, 09:56
Afyonspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Afyonspor, ligin ilk haftasında Nazilli Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan mor beyazlı ekip deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Koray Polaz gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla devam etti.

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