Afyonspor, Menemen Futbol FK maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı Menemen Futbol FK maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor 20 Kasım Pazar günü evinde Menemen Futbol FK’yı konuk edecek. Mor beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma v kondisyon hareketleri ile başlarken ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile sona erdi.