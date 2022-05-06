Son Dakika
Ali Koç: "Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız."
Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
AFYONKARAHİSAR 06.05.2022, 12:36
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Afyonspor, ligin son maçında aynı puana sahip Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettiren mor beyazlı ekip idmanı Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. Antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla sona erdi.