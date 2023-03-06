Afyonspor ligdeki puanını 34’e yükseltti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde oynadığı Sivas Belediyespor karşılaşmasında sahadan galibiyetler ayrılarak ligdeki puanını 34’e yükseltti.

Mor beyazlı ekip ligin 25. Haftasında evinde ağırladığı Sivas Belediyespor’u 4-0’lık farklı bir sonuçla geçerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Alınan bu sonucu ardından jetler ligdeki puanını 34’e çıkarıp, 8’nci sıraya tırmandı. Skorla ile birlikte Afyonspor lider Çorum FK ile arasındaki puan farkını da 10’a düşürdü.

Afyonspor bu hafta sonu deplasmanda Amedspor’a konuk olacak.