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Afyonspor ligde üst sıralara tırmanmayı başardı
Afyonspor hafta sonu evinde oynadığı Aranavutköy Belediyespor karşılaşmasını 2-1 kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı başardı.
AFYONKARAHİSAR 05.12.2022, 12:11
Afyonspor hafta sonu evinde oynadığı Aranavutköy Belediyespor karşılaşmasını 2-1 kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı başardı.
TFF 2. Lig karşılaşmasından Afyonspor evinde ağırladığı Aranavutköy Belediyespor maçını kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı. Bu sonucu ardından mor beyazlılar puanını 25’e çıkararak, ligde 7. sıraya yükseldi.