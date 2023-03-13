Afyonspor ligde 7. sıraya yükseldi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynadığı Amedspor deplasmanından 3 puanı alarak ligde 7. sıraya yükseldi.

Mor beyazlı ekip Amedspor deplasmanından 3 puan ile döndü. Jetler rakibini 2-0 yenerek aldıkları galibiyet ile ligdeki puanını 37’ye yükseltti. Afyonspor bu sonuçla birlikte ligde 7. sıraya tırmanırken, lider Şalıurfaspor ile arasındaki puan farkını ise 7’ye düşürdü.

Afyonspor ligin 27. haftasında evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek.