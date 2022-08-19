Afyonspor kombine bilet satışlarına başladı

Afyonspor kulüp yönetimini 2022-2023 sezonu ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak kombine biletleri satışa çıkardı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, kombine biletlerin Afyonspor’un ev sahibi olduğu tüm 2. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada VİP A ve B’nin 1000 TL, maraton tribün 250 TL, kuzey ve güney kale arkasının fiyatının ise 200 TL olduğu kaydedildi.