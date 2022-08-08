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Afyonspor, kamp için Kayseri’ye gitti

Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri’ye gitti.

AFYONKARAHİSAR 08.08.2022, 10:25
Afyonspor, kamp için Kayseri’ye gitti

Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Kayseri’ye gitti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Mor beyazlı ekip kentte son antrenmanını yaptı. Aktivasyon ve ısınma ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Afyonspor gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kayseri’ye hareket etti.

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