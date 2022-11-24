Afyonspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 16. haftasında Isparta 32 Spor’a konuk olacak. Mor beyazlı ekip iki günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile sona erdi.