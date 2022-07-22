banner528

banner549

banner547

Son Dakika
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
Bir ilde daha ekmeğe zam
Bir ilde daha ekmeğe zam
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...

Afyonspor İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllığına el sıkıştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AFYONKARAHİSAR 22.07.2022, 15:25
Afyonspor İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllığına el sıkıştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu İsmail Hakkı Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mor beyazlı ekip Belediye Bolvadin Termal Spor’da forma giyen İsmail Hakkı Doğan ile el sıkıştı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreni ile İsmail Hakkı Doğan kendisini 3 yıllığına Afynspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Jetler transfer dönemini hızlı geçirirken, İsmail Hakkı Doğan ile bu hafta iki futbolcuyu transfer etmiş oldu.

Yorumlar (0)
27°
açık