Afyonspor, İnegölspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına başladı.

Afyonspor ligin 12. haftasında İnegölspor’a konuk olacak. Mor beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.