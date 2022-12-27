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Afyonspor ikinci devre hazırlıklarına başladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ikinci devre hazırlıklarına iznin ardından bugün yapılan antrenman ile başladı.
AFYONKARAHİSAR 27.12.2022, 15:56
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ikinci devre hazırlıklarına iznin ardından bugün yapılan antrenman ile başladı.
Mor beyazlı ekip ikinci devre hazırlıklarının ilk antrenmanını fitnes salonunda gerçekleştirdi. Dayanıklılık testlerinin de yapıldığı antrenmana fubolcuların eksiksiz katıldıkları belirtildi. Hazırlıkların ilerleyen günlerde de süreceği öğrenildi.