Afyonspor için yaklaşık 3 milyon TL’lik bağış toplandı

2. Lig’de mücadele eden Afyonspor için gerçekleştirilen ‘birlik gecesi’nde yaklaşık 3 milyon TL’lik bağış toplandı.

Kentte yayın yapan Kanal 3 televizyon kanalında gazeteci Mehmet Emin Güzbey tarafından gerçekleştirilen programda Afyonspor için bağış toplandı. Canlı yayınlanan programda Güzbey, bağışçıların isimlerini de tek tek açıklarken, bağış yapan kişilerinin büyük bir bölümünün iş adamlarından oluşması ise dikkatlerden kaçmadı. 2 saat süren program sonunda ise yaklaşık 3 milyon TL’lik bir bağış rakamına ulaşıldı. Programa sürpriz bir şekilde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’da konuk oldu. Vali Çiçek ve Eroğlu, Güzbey’e programdan dolayı teşekkür ederek, bağışta bulunan iş adamlarına da ayrıca teşekkürlerini ilettiler.