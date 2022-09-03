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Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği akşam antrenmanı ile devam etti.
AFYONKARAHİSAR 03.09.2022, 10:02
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği akşam antrenmanı ile devam etti.
Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmana takıma yeni transfer olan oyuncularda katıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, top kapma ve çift kale maç çalışması da yapıldı. Oyuncuların idmanda hayli istekli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
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|2
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|2
|16. Denizlispor
|3
|1
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|3
|1
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|3
|1
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|0
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|11
|4. Brighton
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|10
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|4
|17. Everton
|5
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|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
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|1
|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|9
|2. Real Betis
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|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
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|7
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|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
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|6
|9. Real Sociedad
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|6
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|1
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|1
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|1
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|1
|20. Cadiz
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