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Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü.

AFYONKARAHİSAR 30.07.2022, 12:55
Afyonspor günü tek antrenman ile tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği tek antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip ligin başlamasına yaklaşık 1 ay kala hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Afyonspor’da takıma yeni katılan oyunculardan antrenmanlara katılmaya başladı. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenamdan düz koşu ve çift kale maçta yapıldı.

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