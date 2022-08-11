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Afyonspor güne kros koşusu ile başladı

Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri’de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.

AFYONKARAHİSAR 11.08.2022, 11:09
Afyonspor güne kros koşusu ile başladı

Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri’de girdiği kampta güne kros koşusu ile başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de girdiği kampta sürdürüyor. Mor beyazlı ekip sabah antrenmanında Erciyes Dağı eteklerinde kros koşusu yaptı. Afyonspor’un hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenman ile devam edeceği belirtildi.

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