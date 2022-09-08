TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe’de top koşturan Ege Özkayımoğlu’nu renklerine bağladı.

Mor beyazlı ekip ligdeki iddialı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmasına devam ediyor. Afyonspor son olarak 1. Lig takımlarından Göztepe’den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile anlaşmaya vardı. Mor beyazlı ekip Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.