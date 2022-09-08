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Afyonspor, Göztepe’de top koşturan Ege Özkayımoğlu’nu renklerine bağladı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe’de top koşturan Ege Özkayımoğlu’nu renklerine bağladı.
AFYONKARAHİSAR 08.09.2022, 13:18
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Göztepe’de top koşturan Ege Özkayımoğlu’nu renklerine bağladı.
Mor beyazlı ekip ligdeki iddialı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da transfer çalışmasına devam ediyor. Afyonspor son olarak 1. Lig takımlarından Göztepe’den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile anlaşmaya vardı. Mor beyazlı ekip Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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|5
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|4
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
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|5
|10
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|5
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|4
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|3
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
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|3
|9
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|7
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|7
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|10
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|6
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|6
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|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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