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Afyonspor evinde kan kaybetti
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde ağırladığı 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.
AFYONKARAHİSAR 07.11.2022, 14:39
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde ağırladığı 24 Erzincanspor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.
Mor beyazlı ekip evinde kan kaybetti. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 24 Erzincanspor, Afyonspor maçında sahadan gol sesi çıkmadı. Afyonspor aldığı sonucu ardından ligdeki puanını 18’ yükselterek 12. sıraya yerleşti. Mor beyazlılar ligin 14’ncü haftasında Düzcespor’a konuk olacak.