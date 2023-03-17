Hafta sonu oynanacak Afyonspor, Esenler Erokspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

TFF 2. Lig’in 27. haftasında Afyonspor evinde Esenler Erokspor’u konuk edecek. 19 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Murat Türkoğlu yönetecek. Maçın biletleri ise bugün itibari ile satışa çıktı. Biletlerin VİP 100, maraton 20, kale arkalarının ise 15 TL’den olacak şekilde satılacağı kaydedildi.