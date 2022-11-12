Afyonspor, Düzcespor deplasmanı için yola çıktı

Afyonspor deplasmanda oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

TFF 2. Lig 14. hafta karşılaşmasında Afyonspor, Düzcespor’a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mor beyazlı ekip kentten ayrıldı.

Afyonspor 18 puan ile ligde 12. sırada bulunurken, rakibi Düzcespor ise 19 puan ile 8. sırada yer alıyor.