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Afyonspor düşüşe geçti

Afyonspor son haftalarda ligde istediği sonuçları alamazken, mor-beyazlılar son iki haftada yeniden düşüşe geçti.

AFYONKARAHİSAR 14.11.2022, 11:39
Afyonspor düşüşe geçti

Afyonspor son haftalarda ligde istediği sonuçları alamazken, mor-beyazlılar son iki haftada yeniden düşüşe geçti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Düzcespor maçında sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Mor-beyazlılar bu sonuçla 18 puanda kalarak ligde 13. sıraya geriledi. Afyonspor, önümüzdeki hafta sonu ise Menemen Futbol Kulübünü ağırlayacak.

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