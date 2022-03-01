Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı hafta sonu ligde 14. sırada bulunan Diyarbekir Spor’u ağırlayacak. Jetler hazırlıklara Kocatepe Spor Kompleksi’ndeki fitness salonunda başladı. Ardından açık sahaya geçen Afyonsporlu futbolcular ısınma ve kondisyon hareketleri ile idmana devam etti. Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afyonspor kadrosunun eksiksiz olarak çıktığı belirtildi.