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Afyonspor devre arası kampı için Antalya’ya gidiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da gireceği kamp ile devam edecek.

AFYONKARAHİSAR 28.12.2022, 13:29 28.12.2022, 14:17
Afyonspor devre arası kampı için Antalya’ya gidiyor

Mor beyazlı ekip ligin devre hazırlıklarına günlük gerçekleştirdiği çift idmanla devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi ile fitnes salonunda gerçekleştirilen antrenmanlarda ikinci yarıya hazırlanan jetler, devre arası kamp için Antalya’ya gidecek. Afyonspor’un hafta sonuna kadar Antalya’da kampa girerek hazırlıklarını tamamlayacağı öğrenildi.

#tff 2. lig #Afyonkarahisar
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