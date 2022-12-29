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Afyonspor, devre arası hazırlığı çerçevesinde antrenmanlara devam ediyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, devre arası hazırlığı çerçevesinde antrenmanlara devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 29.12.2022, 14:08
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, devre arası hazırlığı çerçevesinde antrenmanlara devam ediyor.
Mor beyazlı ekip devre arası hazırlıkları çerçevesinde Afyon kampına kuvvet testleriyle başladı. Afyonspor, saha çalışmalarına hız verirken, kampın eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.