Afyonspor deplasmandan puanla döndü

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Isparta 32 Spor karşılaşmasında sahadan 1 puan ile ayrılarak ligde 10. sıraya tırmandı.

Mor beyazlı ekip Isparta deplasmanından 1 puan koparmayı başararak, ligdeki puanını 22’ye yükseltti. Bu skorla 10. sıraya tırmandı. Afyonspor ligin 17. haftasında ise kendi evinde Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor’u konuk edecek.