Afyonspor, deplasmanda oynayacağı Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı

Mor beyazlı ekip ligin 14. haftasında Düzcespor’a konuk olacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına iznin ardından başladı. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. ,