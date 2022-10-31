Afyonspor çıkışını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynadığı İnegölspor karşılaşmasını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Mor beyazlı ekip uzun süren başarısız sonuçların ardından son iki haftada 6 puan alarak çıkışına devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu İnegölspor deplasmanından da 3 puan ile dönen jetler üst üste ikinci galibiyeti aldı. Bu sonucun ardından Afyonspor 17 puanla 11. sıraya yükseldi.

Afyonspor bu hafta sonu ise evinde 24 Erzincanspor’u ağırlayacak.