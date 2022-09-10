Afyonspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 4. Haftasında karşılaşacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip ligin 3. haftasını bay geçti. Önümüzdeki hafta sonu ise Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek olan Afyonspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düz koşu ve çift kale maçın ardından idman sona erdi.