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Afyonspor antrenmanını fitnes salonunda yaptı
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını fitnes salonunda gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
AFYONKARAHİSAR 01.12.2022, 14:32
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını fitnes salonunda gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Mor beyazlı ekip ligin 17. haftasında Arnavutköy Belediyespor’u evinde ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren jetler antrenmanı fitnes salonundan yaptı. Antrenman kondisyon ağırlıklı gerçekleşti.