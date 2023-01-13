TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Antalya kampını tamamlayarak kente döndü.

Mor beyazlı ekip yaklaşık devre arası hazırlıkları çerçevesinde gittiği Antalya’da ki kamp programını tamamlayarak kente döndü. Yaklaşık 10 gün süren kamp Afyonspor’un U19 Milli takımı ile yaptığı hazırlık maçının ardından sona erdi. 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ardından mor beyazlı ekip kente dönerken, verilen iznin ardından takımın Afyonkarahisar’da çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.